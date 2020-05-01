СКА объявил о заключении контракта с экс-форвардом «Ак Барса» Галимовым
СКА в официальном «инстаграме» «армейского» клуба объявил о заключении контракта с бывшим форвардом «Ак Барса» Эмилем Галимовым. Соглашение с игроком рассчитано на два сезона.
В 47 матчах минувшего регулярного чемпионата КХЛ Галимов набрал 21 (14+7) очко. В плей-офф он отметился 4 (3+1) баллами в четырёх матчах. За карьеру в КХЛ российский нападающий также защищал цвета «Нефтехимика» и «Локомотива». В общей сложности в лиге Галимов провёл 433 матча, в которых забросил 79 шайб и сделал 84 результативные передачи.
Сегодня, 1 мая, в Континентальной хоккейной лиге открылся рынок свободных агентов. «Чемпионат» ведёт специальный лайв-репортаж. Ранее «Ак Барс» объявил об уходе Галимова и ещё троих хоккеистов.
«Ак Барс» подтвердил уход из команды Эмиля Галимова, Фрэттина, Ли и Виртанена
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