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Четыре самых ярких матча сборной России в истории чемпионатов мира 15 мая

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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Четыре самых ярких матча сборной России в истории чемпионатов мира 15 мая
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире Международная федерация хоккея приняла решение отменить чемпионат мира 2020 года, который должен был проходить с 8 по 24 мая в Швейцарии. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи сборной России, сыгранные в разные годы 15 мая.

2008 год. Россия — Швейцария — 6:0 (четвертьфинал)

ЧМ-2008. 1/4 финала
15 мая 2008, четверг. 03:15 МСК
Россия
Окончен
6 : 0
Швейцария
1:0 Сёмин (Гребешков, Фёдоров) – 01:14' (5x5)   2:0 Афиногенов (Зарипов, Терещенко) – 02:18' (5x5)   3:0 Зарипов – 06:23' (5x4)   4:0 Фёдоров (Гребешков, Корнеев) – 21:22' (5x5)   5:0 Афиногенов (Зарипов, Терещенко) – 26:37' (5x5)   6:0 Овечкин (Корнеев, Набоков) – 38:07' (5x5)

Российская сборная легко разобралась со Швейцарией в четвертьфинале, дубль сделал Максим Афиногенов.

2011 год. Чехия — Россия — 7:4 (матч за третье место)

ЧМ-2011. За 3-е место
15 мая 2011, воскресенье. 18:00 МСК
Чехия
Окончен
7 : 4
Россия
1:0 Червенка – 03:33' (5x5)   1:1 Ковальчук (А. Радулов, Тютин) – 09:25' (5x5)   1:2 Куликов (Афиногенов, Горовиков) – 09:40' (5x5)   2:2 Пруха (Ролинек, Марек) – 10:22' (5x5)   2:3 Ковальчук (А. Радулов, Зиновьев) – 18:53' (5x5)   3:3 Пруха – 22:11' (5x5)   4:3 Червенка (Пруха) – 30:45' (5x5)   5:3 Червенка (Плеканец) – 35:10' (5x5)   5:4 Тарасенко (Зиновьев, Корнеев) – 36:08' (5x5)   6:4 Марек – 46:30' (5x5)   7:4 Плеканец (Ягр, Червенка) – 58:16' (en)

Россияне пропустили от чехов семь шайб в матче за бронзу ЧМ.

2017 год. Россия — Латвия — 5:0 (6-й тур группового этапа)

ЧМ-2017. Группа A
15 мая 2017, понедельник. 21:15 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Латвия
1:0 Киселевич (Панарин, Кучеров) – 12:10' (5x5)   2:0 Телегин (Плотников) – 18:41' (5x5)   3:0 Наместников (Панарин, Кучеров) – 20:57' (5x4)   4:0 Кучеров (Панарин, Белов) – 39:00' (5x5)   5:0 Белов (Гусев, Шипачёв) – 53:17' (5x4)

Сборная России уверенно победила команду Латвии.

2019 год. Россия — Италия — 10:0 (4-й тур группового этапа)

ЧМ-2019. Группа B
15 мая 2019, среда. 21:15 МСК
Россия
Окончен
10 : 0
Италия
1:0 Зайцев (Кучеров, Гусев) – 00:31' (5x5)   2:0 Хафизуллин (Гусев, Кучеров) – 08:30' (5x5)   3:0 Кузнецов (Барабанов) – 13:15' (5x5)   4:0 Овечкин (Кузнецов) – 16:14' (5x5)   5:0 Кузнецов (Овечкин, Орлов) – 20:18' (5x5)   6:0 Ковальчук (Кузнецов) – 26:03' (5x5)   7:0 Дадонов (Кучеров, Гусев) – 33:41' (5x4)   8:0 Григоренко (Барабанов) – 36:25' (4x5)   9:0 Кучеров (Хафизуллин, Зайцев) – 44:52' (5x5)   10:0 Дадонов (Ковальчук) – 45:27' (5x5)

Российская сборная не оставила шансов итальянцам, забив четыре гола уже в первом периоде.

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