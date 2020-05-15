Четыре самых ярких матча сборной России в истории чемпионатов мира 15 мая

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире Международная федерация хоккея приняла решение отменить чемпионат мира 2020 года, который должен был проходить с 8 по 24 мая в Швейцарии. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи сборной России, сыгранные в разные годы 15 мая.



2008 год. Россия — Швейцария — 6:0 (четвертьфинал)

Российская сборная легко разобралась со Швейцарией в четвертьфинале, дубль сделал Максим Афиногенов.



2011 год. Чехия — Россия — 7:4 (матч за третье место)

Россияне пропустили от чехов семь шайб в матче за бронзу ЧМ.



2017 год. Россия — Латвия — 5:0 (6-й тур группового этапа)

Сборная России уверенно победила команду Латвии.



2019 год. Россия — Италия — 10:0 (4-й тур группового этапа)

Российская сборная не оставила шансов итальянцам, забив четыре гола уже в первом периоде.