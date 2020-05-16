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3:8 от США и ещё три матча сборной России в истории чемпионатов мира 16 мая

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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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3:8 от США и ещё три матча сборной России в истории чемпионатов мира 16 мая
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире Международная федерация хоккея приняла решение отменить чемпионат мира 2020 года, который должен был проходить с 8 по 24 мая в Швейцарии. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи сборной России, сыгранные в разные годы 16 мая.

2008 год. Россия — Финляндия — 4:0 (полуфинал)

ЧМ-2008. 1/2 финала
16 мая 2008, пятница. 21:00 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Финляндия
1:0 Фёдоров (Сёмин, Овечкин) – 13:41' (5x5)   2:0 Зарипов (Марков, Зиновьев) – 23:44' (5x5)   3:0 Морозов (Никулин, Зиновьев) – 52:15' (5x4)   4:0 Сушинский (Терещенко) – 57:56' (en)

Сборная России одержала уверенную победу в матче с командой Финляндии, благодаря чему пробилась в финал чемпионата мира 2008 года.

2010 год. Россия — Дания — 6:1 (2-й тур второго группового этапа)

ЧМ-2010. Группа Е. 2-й тур
16 мая 2010, воскресенье. 18:15 МСК
Дания
Окончен
1 : 6
Россия
0:1 Дацюк (Малкин, Ковальчук) – 15:07' (5x5)   0:2 Овечкин (Фёдоров, Атюшов) – 19:12' (4x5)   1:2 Кристенсен (Йенсен, Грин) – 25:02' (5x4)   1:3 Малкин (Ковальчук, Дацюк) – 33:40' (5x4)   1:4 Дацюк (Малкин, Ковальчук) – 47:51' (5x5)   1:5 Дацюк – 50:51' (бул)   1:6 Кулёмин (Афиногенов, Анисимов) – 52:26' (5x5)

В третьем периоде подопечные Вячеслава Быкова забросили три шайбы за пять минут и решили исход встречи.

2013 год. Россия — США — 3:8 (четвертьфинал)

ЧМ-2013. 1/4 финала
16 мая 2013, четверг. 14:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 8
США
0:1 Штястны (Смит, Ханвик) – 11:53' (5x5)   0:2 Оши (Стэплтон) – 12:43' (5x5)   1:2 Свитов (Соин, Тютин) – 15:30' (5x5)   1:3 Томпсон (Картер) – 25:45' (5x5)   1:4 Гальченюк (Смит, Штястны) – 37:31' (5x5)   2:4 Овечкин (Варламов) – 41:33' (5x5)   2:5 Картер – 42:55' (4x5)   3:5 Пережогин (Попов, Овечкин) – 43:40' (5x4)   3:6 Труба (Смит, Штястны) – 48:11' (5x4)   3:7 Мосс (Смит) – 49:56' (5x5)   3:8 Штястны (Смит, Батлер) – 50:07' (5x5)

Сборная России провела худший матч за последние несколько лет и была разгромлена сборной США. «Звёздно-полосатые» четыре раза огорчили Илью Брызгалова, а в последней двадцатиминутке забросили столько же шайб в ворота Семёна Варламова.

2015 год. Россия — США — 4:0 (полуфинал)

ЧМ-2015. 1/2 финала
16 мая 2015, суббота. 20:15 МСК
США
Окончен
0 : 4
Россия
0:1 Мозякин (Бобровский) – 47:17' (5x5)   0:2 Овечкин – 50:19' (5x5)   0:3 Шипачёв (Кулёмин, Мозякин) – 55:28' (5x5)   0:4 Малкин (Овечкин) – 58:35' (en)

Спустя два года сборная России взяла убедительный реванш у американской команды в полуфинале чемпионата мира в Чехии.

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