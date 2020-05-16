3:8 от США и ещё три матча сборной России в истории чемпионатов мира 16 мая

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире Международная федерация хоккея приняла решение отменить чемпионат мира 2020 года, который должен был проходить с 8 по 24 мая в Швейцарии. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи сборной России, сыгранные в разные годы 16 мая.
2008 год. Россия — Финляндия — 4:0 (полуфинал)
Сборная России одержала уверенную победу в матче с командой Финляндии, благодаря чему пробилась в финал чемпионата мира 2008 года.
2010 год. Россия — Дания — 6:1 (2-й тур второго группового этапа)
В третьем периоде подопечные Вячеслава Быкова забросили три шайбы за пять минут и решили исход встречи.
2013 год. Россия — США — 3:8 (четвертьфинал)
Сборная России провела худший матч за последние несколько лет и была разгромлена сборной США. «Звёздно-полосатые» четыре раза огорчили Илью Брызгалова, а в последней двадцатиминутке забросили столько же шайб в ворота Семёна Варламова.
2015 год. Россия — США — 4:0 (полуфинал)
Спустя два года сборная России взяла убедительный реванш у американской команды в полуфинале чемпионата мира в Чехии.
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