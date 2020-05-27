Коммисар НХЛ Гэри Беттмэн прокомментировал решение о возобновлении сезона

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн рассказал о принятии решения по возобновлению сезона, выразив мнение, что во главу угла всегда будет ставиться здоровье и безопасность всех лиц причастных к проведению игр.
«Во время паузы мы взяли на себя обязательство возобновить игру только тогда, когда это будет уместно и разумно. Мы надеемся, что план возвращения к игре позволит нам завершить сезон и вручить Кубок Стэнли таким образом, чтобы здоровье и безопасность наших игроков, должностных лиц на льду, сотрудников команды и связанных с ними лиц оставались во главе угла. Соответственно, важным компонентом плана является строгий, регулярный график проведения тестирования игроков и персонала.
Возвращение к игровому плану — это результат многонедельного конструктивного диалога с Ассоциацией игроков Национальной хоккейной лиги, и мы благодарны им за сотрудничество. Мы также благодарим наших экспертов-консультантов в области здравоохранения и местные, региональные и национальные органы власти, которые помогают нам решать сложный комплекс проблем», — приводятся слова Беттмэна на официальном сайте НХЛ.
Напомним, что сегодня, 27 мая, было объявлено, что регулярный чемпионат досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы, чтобы определить номер посева.
Все подробности возобновления сезона доступны в онлайне «Чемпионата».
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