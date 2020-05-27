Во время плей-офф НХЛ игроками будет сдано до 30 тысяч тестов на COVID-19

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн во время пресс-конференции, посвященной возобновлению сезона, выразил мнение, что во время игр серии плей-офф игроками будет сдано до 30 тысяч тестов на коронавирус, на это готовы потратить несколько миллионов долларов.

Однако, по мнению журналиста The New York Times Рика Уэстхэда, который ссылается на опрошенных экспертов по инфекционным заболеваниям, эта информация не может соответствовать действительности, так как это решение может оказать влияние на общую цену проведения тестирования по стране.



Напомним, что сегодня, 27 мая, было объявлено, что регулярный чемпионат досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы, чтобы определить номер посева.



Все подробности возобновления сезона доступны в онлайне «Чемпионата».