Быстров: наверное, мы с Аршавиным уже доросли до уровня КХЛ. Хотели бы выступать за СКА

Бывший игрок «Зенита» Владимир Быстров рассказал, что он и его друг Андрей Аршавин достигли определённых успехов в хоккее.
«Кому-то ведь со стороны кажется, что всё легко. Так рассуждают слабаки, которые в жизни ничего не добились. Лежат на диванчике и критикуют, мол, почему гол-то не забил. Чтобы понять, насколько это непросто, надо выйти на поле или лёд и попробовать. Далеко не все могут стать настоящими профи. И хоть мы с Андреем играем сейчас в хоккей на любительском уровне, и то тяжело. Порой после сирены со льда еле добираемся до скамейки. А ещё иногда спорим. Проигравший должен проползти от ворот до центра площадки.
Многое получается. Помню, когда Андрей только взял в руки клюшку, мы ему советовали надеть хоккейную форму, а то он собирался кататься без неё. Сейчас и он, и я довольны тем, как нам даётся хоккей. Наверное, доросли уже до уровня КХЛ. Правда, иногда забываем снять чехлы с коньков и в них выходим на лёд.
За кого хотели бы выступать? Конечно, за СКА. У нас даже форма клуба есть. Болею за СКА с тех пор, как приехал жить в Санкт-Петербург. Вообще, начал смотреть хоккей ещё в детстве. Особенно нравился «Химик». А сейчас помимо СКА слежу за теми командами, где есть знакомые ребята», — цитирует Быстрова пресс-служба КХЛ.
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