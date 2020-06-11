Генменеджер «Серветта»: Умарк — один из самых технически одарённых игроков Европы

Генеральный менеджер швейцарского «Серветта» Крис Максорли прокомментировал подписание двухлетнего контракта с форвардом Линусом Умарком.



«Линус Умарк — игрок, которого мы хорошо знаем. Один из самых технически одарённых игроков Европы. Был классным бомбардиром в каждом клубе, за который играл. Линус не только замечательный талант, но и настоящий боец. К тому же у него есть редкая способность — делать лучше товарищей по команде. Рады приветствовать Линуса Умарка и его семью, он поможет сделать нам новый шаг», — цитирует функционера официальный сайт клуба.



Напомним, в апреле у хоккеиста завершился контракт с уфимским «Салаватом Юлаевым». Умарк выступал за «Салават» с 2015 года и побил несколько клубных рекордов. В минувшем плей-офф Линус установил рекорд КХЛ по результативным передачам в первом раунде плей-офф. Шведский форвард 11 раз ассистировал партнёрам в шести матчах серии с «Авангардом»

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