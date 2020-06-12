Скабелка: как сказал Джордан, успех — это путь от поражения до поражения

Новый главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка, комментируя назначение в ярославском клубе, поделился мнением о развитии собственной карьеры.
«Моя карьера явно на пике? Просто есть понимание, что сил хватает, опыта всё больше, желание работать зашкаливает. А пик это или не пик… Как будто всё складывается неплохо. Но всегда нужно помнить, что расслабляться нельзя. Как сказал Майкл Джордан в фильме «Последний танец», успех — это путь от поражения до поражения.
Какова формула тренерского успеха Андрея Скабелки? Формуле предпочитаю цель. Когда она поставлена и есть силы и желания, многого можешь добиться. Ближайшая? Ты же вот вспоминал ярославское фото с чемпионским кубком в качестве игрока. Ответ, думаю, понятен», — цитирует Скабелку «Прессбол».
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