Форвард «Вегаса» Стоун: хочу играть в хоккей и бороться за Кубок Стэнли

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Марк Стоун поделился ожиданиями от возобновления сезона.

«Я хочу бороться за Кубок Стэнли. Хочу играть в хоккей, хочу работать и развлекать людей. У нас в городе все спрашивают, когда мы начнём играть. Все хотят посмотреть на нас … Я с нетерпением жду, когда мы снова будем играть. Мои одноклубники согласны со мной. У нас отличная команда, и мы знаем об этом. Нам нужен только шанс. Спорт способен объединять людей, сейчас многие смотрят теннис. Люди счастливы, что могут смотреть спорт вживую. И я тоже хочу их порадовать. Мы все этого хотим.

Нам не нужны травмы, растяжения в первые недели тренировок. У нас есть возможность поработать над техникой, набирая кондиции. По мере приближения сборов интенсивность наших занятий возрастёт. Я не знаю, сколько людей там соберётся, но там будет наша команда. На сборах обычно бывает несколько команд, приходится играть с разными партнёрами. А сейчас нам нужно готовиться к продолжению сезона. Мы должны сразу же включиться в игру.

Предварительный раунд? Эти матчи будут очень важны для нас. Они помогут нам включиться в игровой режим. У нас есть преимущество, потому что нам не нужно бороться за место в плей-офф. Но и у тех команд, кто пытается пробиться в плей-офф, есть свои плюсы: их поединки более значимы. Так что нам лучше играть с настроем как у них, как будто у нас нет права на ошибку. Нужно подняться как можно выше не ради посева, а для того, чтобы войти в ритм. Что тут скажешь. Вы же видели матчи плей-офф. Все их видели, и знаете, что далеко не всегда первый номер посева побеждает. Как и второй. Надо только попасть в плей-офф, а там у каждого есть шанс. Мы должны работать в таком режиме. Выиграет тот, кто покажет свой лучший хоккей», — приводит слова Стоуна пресс-служба НХЛ.