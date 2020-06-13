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Грин: можно сказать, что для «Ванкувера» начинается новый сезон

Грин: можно сказать, что для «Ванкувера» начинается новый сезон
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Трэвис Грин поделился ожиданиями от возобновления сезона.

«Можно сказать, что у нас начинается новый сезон. Проанализировали все аспекты игры нашей команды. Перед перерывом весьма хорошо представляли себе, в чём нам надо прибавить. Думаю, даже в ходе чемпионата мы догадывались об этом, если уж быть до конца честным. И вот у нас появится возможность поработать над некоторыми компонентами, стать сильнее и при этом сохранить то, что у команды хорошо получалось.

Есть определенные моменты в игре нашей команды, над которыми я давно хотел поработать. Сейчас наше мастерство вышло на уровень, который позволяет мне заняться этим», — приводит слова Грина пресс-служба НХЛ.

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