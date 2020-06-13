В семье Михаила Григоренко родился третий ребёнок

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Михаил Григоренко стал отцом в третий раз. В своём «инстаграме» 26-летний форвард сообщил, что 22 мая у него родился сын. Мальчика назвали Александром.

Посмотреть фото можно в «Инстаграме».

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Российский форвард забросил 19 шайб и сделал 22 результативные передачи при показателе полезности "+16". В четырёх матчах плей-офф на счету Михаила 2 (1+1) очка.

Григоренко выступал за ЦСКА с сезона-2017/2018. Олимпийский чемпион 2018 года, бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года. Обладатель Кубка Гагарина 2019 года в составе ЦСКА. Серебряный (2012) и бронзовый (2013, 2014) призёр молодёжных чемпионатов мира в составе сборной России.