В семье Михаила Григоренко родился третий ребёнок
Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Михаил Григоренко стал отцом в третий раз. В своём «инстаграме» 26-летний форвард сообщил, что 22 мая у него родился сын. Мальчика назвали Александром.
Посмотреть фото можно в «Инстаграме».
В минувшем сезоне нападающий принял участие в 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Российский форвард забросил 19 шайб и сделал 22 результативные передачи при показателе полезности "+16". В четырёх матчах плей-офф на счету Михаила 2 (1+1) очка.
Григоренко выступал за ЦСКА с сезона-2017/2018. Олимпийский чемпион 2018 года, бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года. Обладатель Кубка Гагарина 2019 года в составе ЦСКА. Серебряный (2012) и бронзовый (2013, 2014) призёр молодёжных чемпионатов мира в составе сборной России.
Гавриков: уверен, Григоренко поможет «Коламбусу». Он обладает большим талантом
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