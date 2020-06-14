Борис Михайлов: не позавидую многим опытным игрокам. Молодёжь наступает

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о возможном влиянии введения потолка зарплат на статус возрастных хоккеистов.
«ЦСКА, омолодившись, может потерять статус фаворита КХЛ? Так происходит во всех командах, лига становится всё более молодой.
Буквально вчера прочитал в Интернете слова вратаря-ветерана Проскурякова, который посетовал на омоложение в КХЛ. В данной ситуации не позавидую многим опытным игрокам — им будет всё сложнее удерживать места в клубах КХЛ. Молодёжь наступает, она не такая дорогая и во многих случаях более амбициозная. Это почувствовали даже такие мастера, как Сергей Мозякин или Данис Зарипов, что уж говорить о среднем звене…
Считал неправильным, когда ветеранов поторапливали с уходом? Это не про нынешние времена, в последние десятилетия, наоборот, к ветеранам очень мягкое отношение. Но есть разные ветераны — не каждый из них Зарипов, Мозякин или, скажем, Александр Попов, которые сделали и делают для нашей лиги и развития молодёжи очень многое», — приводит слова Михайлова Russia-Hockey.
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