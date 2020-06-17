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Директор «Автомобилиста» отреагировал на информацию об участи Дацюка в захвате храма

Директор «Автомобилиста» отреагировал на информацию об участи Дацюка в захвате храма
Хоккей / КХЛ 0

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков заявил, что не обсуждал с форвардом клуба Павлом Дацюком вопросы религии и посещения храмов. Ранее стало известно, что Дацюк находится в Среднеуральском женском монастыре, который отказывается покинуть схиигумен Сергий, отстранённый РПЦ от служб.

Духовник отрицал пандемию коронавируса, а также жёстко критиковал тех, кто призывает закрыть храмы и не проводить службы. В одной из проповедей духовника полиция нашла возбуждение ненависти и вражды. Несмотря на запрет, Сергий продолжил вести службы. Более того, он не пустил направленного в храм епархией священника.

Дацюк после резонансной истории заступился за Сергия, который является духовником спортсмена.

«Нет, я не в курсе данной ситуации. Мы вообще никогда подобных вещей в нашем общении с Дацюком не касались», — цитирует Рябкова РИА «Новости».

Дацюк находится в захваченном храме. Он заступился за священника, отрицающего коронавирус
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