Евгений Малкин похвастался уловом на рыбалке
Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин опубликовал новую фотографию в своём «инстаграме». Хоккеист похвастался уловом на рыбалке.
Фото: Аккаунт Евгения Малкина в «Инстаграме»
Посмотреть фото можно в аккаунте Евгения Малкина в «Инстаграме».
В настоящее время сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. Недавно «Питтсбург» возобновил тренировки. Регулярный чемпионат в НХЛ решили не доигрывать. Вместо этого сезон возобновится сразу со стадии плей-офф. Из-за досрочного завершения регулярки к плей-офф допустят 24 клуба вместо 16, как это обычно бывает. В розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
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