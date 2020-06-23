Питтсбург выбыл из числа городов-претендентов на проведение матчей Кубка Стэнли
Питтсбург официально выбыл из числа городов-претендентов на проведение матчей Кубка Стэнли, информирует официальный сайт клуба «Питтсбург Пингвинз».
Ранее сообщалось, что помимо Питтсбурга на проведение матчей претендуют девять городов: Чикаго, Коламбус, Даллас, Эдмонтон, Лос-Анджелес, Миннеаполис, Лас-Вегас, Торонто и Ванкувер.
Регулярный чемпионат досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы.
В плей-офф не попали клубы «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
Лас-Вегас станет одним из двух городов, где пройдут матчи плей-офф НХЛ
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