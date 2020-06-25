Пашков: главное, чтобы Аскаров доказал свой уровень в России, а не уезжал сразу в Америку

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о перспективах голкипера Ярослава Аскарова на драфте НХЛ-2020.
«Аскаров хорошо показал себя на молодёжном уровне, хотя МЧМ ему не совсем удался. Но он был достаточно молод для этого турнира. Попал туда в 17 лет, хотя обычно там играют ребята 19-20 лет. Зато Ярослав набрался опыта и в будущем должен прибавлять. Логично, что сейчас скауты НХЛ его высоко оценивают.
Главное, чтобы после драфта он доказал свой уровень в России, а не уезжал сразу в Северную Америку. Но тут многое зависит не только от Аскарова, но и от руководства и тренерского штаба СКА, которые при наличии широкого выбора молодых вратарей ещё и подписывают опытных ребят, из-за чего многим талантам трудно пробиться в основу», – цитируют Пашкова «Известия».
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