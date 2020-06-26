Давыдов: если бы не Умарк, результаты «Салавата» в плей-офф КХЛ могли быть гораздо хуже

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов прокомментировал уход шведского нападающего Линуса Умарка из «Салавата Юлаева».
«Когда Умарк играл в полную силу, он был одним из главных украшений КХЛ. Временами он решал исход матчей в одиночку. Таких мастеров в лиге в последние годы было немного. А среди легионеров швед, возможно, был лучшим. На нём в «Салавате» держалось многое, и пока трудно сказать, насколько команде удастся восполнить эту потерю. Во всяком случае, если бы не Умарк, результаты уфимцев в плей-офф в последние сезоны могли быть гораздо хуже», — приводят слова Давыдова «Известия».
В апреле у хоккеиста завершился контракт с «Салаватом Юлаевым». Умарк выступал за «Салават» с 2015 года, побив несколько клубных рекордов. В минувшем плей-офф Линус установил рекорд КХЛ по результативным передачам в первом раунде плей-офф. Шведский форвард 11 раз ассистировал партнёрам в шести матчах серии с «Авангардом». В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге Умарк принял участие в 59 матчах, записав на свой счёт 54 (12+42) балла при показателе полезности «–1» и 61 минуте штрафа.
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