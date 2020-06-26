Нападающий Роман Людучин продолжит карьеру в чемпионате Румынии

Российский нападающий Роман Людучин продолжит карьеру в Румынской хоккейной лиге. 32-летний форвард сменил казахстанский «Арлан» на «Уйпешт» из Будапешта, информирует Eliteprospects.com.

В минувшем сезоне Людучин провёл за кокшетауский «Арлан» 44 матча в чемпионате Казахстана. На его счету 15 заброшенных шайб и 17 результативных передач при показателе полезности «+15» и 30 минутах штрафного времени.

Ранее он выступал в КХЛ за московский «Спартак», нижнекамский «Нефтехимик», ярославский «Локомотив», нижегородское «Торпедо», «Сочи» и ханты-мансийскую «Югру». В 382 играх в КХЛ Людучин записал себе в актив 163 очка (78+85). В сезоне-2018/2019 Людучин играл в Азиатской хоккейной лиге за южнокорейский клуб «Хай 1», провёл 27 игр и набрал 31 (9+22) очко.