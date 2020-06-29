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«Детройт» отменил ежегодный турнир лучших проспектов НХЛ в Траверс Сити

«Детройт» отменил ежегодный турнир лучших проспектов НХЛ в Траверс Сити
Хоккей / НХЛ 0

«Детройт Ред Уингз» отменил турнир новобранцев в Траверс Сити (штат Мичиган), сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги. Напомним, «красные крылья» ежегодно принимают турнир среди ведущих проспектов с участием восьми команд в начале сентября перед открытием тренировочных лагерей НХЛ.

«Здоровье и безопасность болельщиков, игроков и персонала остаются нашими приоритетами. После консультаций с местными экспертами по здравоохранению мы решили провести тренировочный лагерь перед сезоном 2020-21 на Little Caesars Arena в Детройте. Мы с нетерпением ждём возвращения в Траверс-Сити в следующем году. Траверс-Сити всегда с огромным гостеприимством относился к нашей организации, а Centre Ice Arena — идеальное место для проведения наших мероприятий в каждом сентябре», — сказал генменеджер «Детройта» Стив Айзерман.

В 2019 году турнир выиграли «Ред Уингз», в финале взявшие верх над «Даллас Старз». Другими участниками были «Коламбус Блю Джекетс», «Торонто Мэйпл Лифс», «Сент-Луис Блюз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Миннесота Уайлд» и «Чикаго Блэкхоукс».

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