Мильштейн: главная задача Сорокина — получить игровую практику

Российский голкипер Илья Сорокин, задрафтованный «Нью-Йорк Айлендерс», пока не решил, стоит ли этим летом подписывать контракт с американским клубом. Об этом сообщил агент хоккеиста Дэн Мильштейн.

«Мы постоянно поддерживаем контакт. Но долгое время не было никакой ясности. Теперь нужно понять, как Илье поступить в сложившейся ситуации. Хорошо, что «Айлендерс» готовы подписать его и «сжечь» один год контракта. Но вопрос не в этом. Главная задача — получить игровую практику. Сорокин не хочет оставаться вне игры на продолжительный промежуток времени», ─ приводит слова Мильштейна The Athletic.

Регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».