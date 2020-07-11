Потолок зарплат в НХЛ в следующем сезоне не изменится и составит $ 81,5 млн

После долгожданного подписания коллективного соглашения между НХЛ и Ассоциацией игроков стал известен потолок зарплат для клубов лиги в следующем сезоне. Об этом информирует официальный сайт НХЛ.

Потолок зарплат НХЛ на следующий сезон останется на том же уровне и составит $ 81,5 млн. Период переходов свободных агентов в это межсезонье начнётся после завершения драфта НХЛ 2020 года (запланированного на 9-10 октября) и финала Кубка Стэнли.

Среди игроков, которые могут выйти на рынок неограниченно-свободных агентов можно отметить следующих хоккеистов: Алекса Пьетранджело («Сент-Луис Блюз»), Торей Круга («Бостон Брюинз)», Тейлора Холла («Аризона Койотс»), Брэйдена Холтби («Вашингтон Кэпиталз»), Робина Ленера («Вегас Голден Найтс») и Кори Кроуфорда («Чикаго Блэкхоукс»).

Продление коллективного соглашения теперь исключает период собеседования со свободными агентами, которые были разрешены в соответствии с условиями предыдущего договора. Ранее командам было начинать обсуждать параметры контракта с ожидающими свободных агентов в дни, следующие за завершением сезона НХЛ, который приводил к открытию периода подписания свободных агентов 1 июля.

Потолок заработной платы может постепенно увеличиваться в следующем сезоне, если доходы от хоккея начнут восстанавливаться после потерь, вызванных воздействием коронавируса, из-за которого сезон был приостановлен 12 марта.