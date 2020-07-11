Потолок зарплат в НХЛ в следующем сезоне не изменится и составит $ 81,5 млн

После долгожданного подписания коллективного соглашения между НХЛ и Ассоциацией игроков стал известен потолок зарплат для клубов лиги в следующем сезоне. Об этом информирует официальный сайт НХЛ.
Потолок зарплат НХЛ на следующий сезон останется на том же уровне и составит $ 81,5 млн. Период переходов свободных агентов в это межсезонье начнётся после завершения драфта НХЛ 2020 года (запланированного на 9-10 октября) и финала Кубка Стэнли.
Среди игроков, которые могут выйти на рынок неограниченно-свободных агентов можно отметить следующих хоккеистов: Алекса Пьетранджело («Сент-Луис Блюз»), Торей Круга («Бостон Брюинз)», Тейлора Холла («Аризона Койотс»), Брэйдена Холтби («Вашингтон Кэпиталз»), Робина Ленера («Вегас Голден Найтс») и Кори Кроуфорда («Чикаго Блэкхоукс»).
Продление коллективного соглашения теперь исключает период собеседования со свободными агентами, которые были разрешены в соответствии с условиями предыдущего договора. Ранее командам было начинать обсуждать параметры контракта с ожидающими свободных агентов в дни, следующие за завершением сезона НХЛ, который приводил к открытию периода подписания свободных агентов 1 июля.
Потолок заработной платы может постепенно увеличиваться в следующем сезоне, если доходы от хоккея начнут восстанавливаться после потерь, вызванных воздействием коронавируса, из-за которого сезон был приостановлен 12 марта.
- 11 июля 2020
-
03:15
-
03:08
-
02:47
-
02:47
-
01:54
-
00:49
-
00:36
-
00:00
- 10 июля 2020
-
23:43
-
22:50
-
22:27
-
21:27
-
20:48
-
20:17
-
19:36
-
19:00
-
18:49
-
18:43
-
18:06
-
17:38
-
17:24
-
17:15
-
16:50
-
16:29
-
16:21
-
16:00
-
15:39
-
15:16
-
14:41
-
14:18
-
14:06
-
13:41
-
13:30
-
13:07
-
12:57