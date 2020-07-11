Бо Хорват: все хотят представлять свою страну и участвовать в Олимпиаде

Капитан «Ванкувер Кэнакс» Бо Хорват выразил удовлетворение, что НХЛ планирует разрешить своим игрокам выступить на Олимпийских играх. Ранее стало известно, что игроки НХЛ примут участие в Олимпийских играх 2022 и 2026 года, если будет достигнута договорённость с Международным олимпийским комитетом и Международной федерацией хоккея.

«Все хотят представлять свою страну, все хотят участвовать в Олимпиаде. Мы этого очень хотели. И не только для себя, чтобы представлять свою страну, но и для развития игры. Считаю, сыграть в предстоящих Олимпийских играх будет просто здорово. Это прекрасно для хоккея, великолепно для болельщиков и для нас, игроков. Мы очень рады», — цитирует Хорвата пресс-служба НХЛ.