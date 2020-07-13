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В НХЛ выявлено 7 новых случаев заболевания коронавирусом среди игроков

В НХЛ выявлено 7 новых случаев заболевания коронавирусом среди игроков
Хоккей / НХЛ 0

В «твиттере» Национальной хоккейной лиги опубликовано заявление о результатах тестирования игроков на коронавирус во время второй фазы возобновления чемпионата.

Сообщается, что на понедельник, 13 июля, 600 хоккеистов отчитались в тренировочных лагерях своих клубов об участии в мероприятиях второй фазы. В этой группе игроков было проведено 4934 теста на COVID-19. В результате тесты 30 игроков показали положительный результат на наличие COVID-19, новых случаев — семь.

Кроме того, лиге известно о 12 игроках, у кого был обнаружен COVID-19 вне протокола второй фазы. Все игроки с положительным результатом тестирования были самоизолированы и следуют протоколам.

Сезон в НХЛ был прерван из-за пандемии коронавируса. Чемпионат возобновится с 1 августа, организаторы решили не доигрывать регулярный чемпионат. Тогда стартуют квалификационные матчи Кубка Стэнли. «Тампа» в квалификации сыграет в круговом турнире с «Бостон Брюинз», «Вашингтон Кэпиталз» и «Филадельфией Флайерз». С помощью квалификации будет определён порядок посева в первом раунде плей-офф.

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