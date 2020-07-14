Лундквист: знаю, что я всё ещё способен на многое. Главное ─ быть готовым психологически

Шведский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист рассказал о конкуренции с Игорем Шестёркиным и Александром Георгиевым за место в основе.

«Давайте посмотрим, хватит ли моих усилий. Во время перерыва я ездил в Швецию, провёл много времени с семьей и друзьями, и это также дало мне возможность поработать над техническими, физическими и психологическими аспектами игры. Чувствую, что сейчас я нахожусь в хорошей форме во всех трёх компонентах.

Я очень рад началу тренировочного лагеря. Трое ребят будут бороться за одно место, так что посмотрим, кто будет играть, однако я не заглядываю слишком далеко. На данный момент я иду неделя за неделей. Я контролирую три вещи: своё физическое состояние, технику и психологию, — и чувствую что хорошо подготовлен в них. В тренировочном лагере я выложусь по полной, а там посмотрим, что случится.

Сезон получился условно разделённым на две части. В первой части я привык к получаемому игровому времени и отрезками играл так же хорошо, как в последние годы. Во второй части, когда я провёл четыре матча за два месяца, было много нестабильности. Было сложно войти в колею. Я никогда не испытывал ничего подобного за всю карьеру. Это была большая перемена. Я пытался максимально хорошо приспособиться к ситуации, но, конечно, это было очень непросто.

Я знаю, что всё ещё способен на многое. Всё сводится к тому, чтобы быть готовым психологически, потому что когда с этим у меня всё было в порядке, я показывал довольно хороший хоккей», ─ приводит слова Лундквиста пресс-служба лиги.