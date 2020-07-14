Зернов: очень интересно посмотреть на новый «Авангард», много молодых ребят

Нападающий «Авангарда» Денис Зернов рассказал о подготовке к новому сезону Континентальной хоккейной лиги.
«Как изменилась жизнь в связи с карантином? Больше дома сидел, меньше контактировал с людьми, даже с друзьями реже виделся. Как и у всех. Мне повезло: была возможность тренироваться ещё во время карантина, был кое-какой тренажерный зал, ходил туда.
Очень интересно посмотреть на новый коллектив! С нетерпением ждём тренировок, соскучились по льду, по интенсивным занятиям. Ну и с командой поближе познакомиться, посмотреть, кто как тренируется на льду. Много молодых ребят, будет интересно понаблюдать», — приводит слова Зернова пресс-служба клуба.
Минувший сезон в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года. В соответствии с регламентом, клубы должны начать подготовку за 45 дней до начала регулярки.
- 14 июля 2020
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