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Каменский: в «Монреале» Романов способен раскрыться как ведущий защитник НХЛ

Каменский: в «Монреале» Романов способен раскрыться как ведущий защитник НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Вице-президент КХЛ и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский прокомментировал подписание контракта с «Монреаль Канадиенс» российским защитником Александром Романовым, в минувшем сезоне выступавшим за ЦСКА.

«Романов — это молодой игрок, прошедший хорошую школу ЦСКА и здорово показавший себя в молодежной сборной. Думаю, в «Монреале» он способен дальше прогрессировать, раскрыться как ведущий защитник в НХЛ и добиться большого успеха. По тому, что он показывал в КХЛ и сборной, видно, что у Александра всё в порядке и с мастерством, и с характером. Главное, всё это развивать и продолжать расти над собой. Тогда его ждет успех за океаном», — приводят слова Каменского «Известия».

20-летний Романов в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2019/2020 принял участие в 43 матчах, записав на свой счёт семь результативных передач при показателе полезности "+21" и 14 минутах штрафа. В плей-офф россиянин провёл четыре матча, не отметившись результативными действиями.

Романов: главное для меня ─ пройти адаптацию в «Монреале», влиться в состав
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