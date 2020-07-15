Каменский: в «Монреале» Романов способен раскрыться как ведущий защитник НХЛ

Вице-президент КХЛ и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский прокомментировал подписание контракта с «Монреаль Канадиенс» российским защитником Александром Романовым, в минувшем сезоне выступавшим за ЦСКА.
«Романов — это молодой игрок, прошедший хорошую школу ЦСКА и здорово показавший себя в молодежной сборной. Думаю, в «Монреале» он способен дальше прогрессировать, раскрыться как ведущий защитник в НХЛ и добиться большого успеха. По тому, что он показывал в КХЛ и сборной, видно, что у Александра всё в порядке и с мастерством, и с характером. Главное, всё это развивать и продолжать расти над собой. Тогда его ждет успех за океаном», — приводят слова Каменского «Известия».
20-летний Романов в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2019/2020 принял участие в 43 матчах, записав на свой счёт семь результативных передач при показателе полезности "+21" и 14 минутах штрафа. В плей-офф россиянин провёл четыре матча, не отметившись результативными действиями.
- 15 июля 2020
-
06:15
-
06:00
-
05:49
-
05:37
-
01:07
-
00:58
-
00:26
-
00:16
-
00:11
-
00:04
- 14 июля 2020
-
23:43
-
23:01
-
22:24
-
22:11
-
21:37
-
21:31
-
21:00
-
20:49
-
20:23
-
19:51
-
19:32
-
18:58
-
18:40
-
18:07
-
17:58
-
17:41
-
17:30
-
17:10
-
16:38
-
16:34
-
16:15
-
15:56
-
15:48
-
15:29
-
14:38