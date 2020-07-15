Квалификация Кубка Стэнли стартует 1 августа матчем «Рейнджерс» – «Каролина»

Национальная хоккейная лига опубликовала полный календарь квалификации Кубка Стэнли. Раунд плей-ин стартует 1 августа, начиная с 19:00 мск «Нью-Йорк Рейнджерс» сыграет в Торонто с «Каролиной Харрикейнз».
В этот же день пройдёт ещё четыре матча: «Чикаго Блэкхоукс» – «Эдмонтон Ойлерз», «Флорида Пантерз» – «Нью-Йорк Айлендерс», «Монреаль Канадиенс» – «Питтсбург Пингвинз» и «Виннипег Джетс» – «Калгари Флэймз». В квалификации Кубка Стэнли-2020 примут участие 16 команд. Восемь победителей пройдут в плей-офф.
Также каждая команда проведёт по одной контрольной встрече начиная с 28 июля. В этот день состоятся три матча, 29 июля пройдёт шесть встреч, а 30 июля – ещё три.
В раунде робин примут участие лучшие четыре команды каждой конференции, которые в круговом турнире определят посев в плей-офф. Они стартуют 2 августа – в каждом хаб-городе состоятся по два матча.
12 команд Восточной конференции будут играть в Торонто, а 12 команд Западной конференции – в Эдмонтоне.
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