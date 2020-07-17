Науменков: рад, что продолжу выступать за ЦСКА. Это мой родной клуб, здесь родные стены

Защитник ЦСКА Михаил Науменков прокомментировал продление контракта с клубом КХЛ на следующий сезон.



«Рад, что продолжу выступать за ЦСКА. Это мой родной клуб, здесь родные стены. Каждый сезон нужно добавлять. Я буду стараться улучшать свою игру. И улучшать физическую подготовку. В этом году я не пропущу летние сборы, буду больше тренироваться. Мне нужно следить за качеством игры в обороне и выполнять тренерскую установку, стараться прогрессировать.



Надеюсь, что, несмотря ни на что, на трибунах будет такая же поддержка, как и всегда. Хочется, чтобы люди приходили и смотрели хороший хоккей вживую. А нам нужна их поддержка. Хоть состав и поменялся, но ЦСКА будет бороться только за самые высокие цели», – цитирует Науменкова пресс-служба московского клуба.

Защитник Михаил Науменков продлил контракт с ЦСКА