Огурцов — о переходе в «Трактор»: всё случилось за один-два дня. Согласился сразу же

Защитник «Трактора» Дмитрий Огурцов прокомментировал переход в челябинский клуб после расторжения контракта с московским «Динамо».

«Сезон для команды получился хороший. В плане моей игры — средне. Играл я немного, поэтому не особо доволен собой. Переговоры проходили быстро. Мне сказали, что есть интерес «Трактора», и я сразу же согласился. Это случилось всего за один-два дня, всем занимался мой агент. Конечно, я рад присоединиться к «Трактору» и пройти сборы. Это гораздо лучше, чем я бы перешёл в команду в ходе сезона.

Я многих ребят знаю, кого-то заочно, с кем-то пересекались либо в сборной, либо в команде. Думаю, с адаптацией проблем быть не должно. С Анваром Рафаиловичем познакомились в национальной команде – я на Евротур один раз съездил и был в олимпийской сборной», — цитирует Огурцова пресс-служба челябинского клуба.