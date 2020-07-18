Кейн ─ о плей-офф НХЛ: думаю, всё это будет похоже на «Мартовское безумие»

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн сравнил предстоящий розыгрыш Кубка Стэнли с баскетбольным «Мартовским безумием».

«Всё это будет похоже на ажиотаж в марте, когда начинаются баскетбольные турниры студенческих команд и их целый день показывают по телевизору. Только на этот раз вместо баскетбола будет хоккей. Очень интересно посмотреть. Поклонников хоккея ждёт интереснейшее расписание. Можно будет по шесть матчей в день смотреть, если не ошибаюсь. Целый день. Каждые два часа — новый матч. Это же здорово!

В плей-офф хорошо, что можно вместе с ребятами собраться в гостевой комнате и смотреть матчи параллельно. Видишь, где идёт упорная борьба, где дело дошло до овертайма. Интересно, когда есть выбор», – приводит слова Кейна пресс-служба лиги.