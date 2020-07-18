Форвард «Вегаса» Стоун: у нас только одна цель — мы хотим выиграть Кубок Стэнли

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Марк Стоун признался, что не думает о ситуации с капитаном в преддверии матчей квалификации Кубка Стэнли.

«Не сейчас. У нас очень сплочённая и сильная команда. Возможно, самая сильная из всех, за которые я играл. У нас только одна цель — мы хотим выиграть Кубок Стэнли. В ближайшую неделю все наши мысли будут заняты подготовкой к играм, чтобы мы смогли продемонстрировать в них наш лучший хоккей. Так что сейчас я думаю только о Кубке Стэнли», ─ приводит слова Стоуна пресс-служба лиги.

Регулярный чемпионат НХЛ был досрочно завершён из-за коронавируса. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».