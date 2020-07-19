Сорокин ─ о бросках Овечкина: ощутил их силу во время ЧМ-2016. Так что опыт есть

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин поделился мнением о бросках капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Представляю ли я, как буду отражать убойные броски Овечкина? Я ощутил их силу, точность и быстроту ещё в 2016-м на тренировках во время чемпионата мира в Москве. В прошлом году мы снова пересеклись в Братиславе. Так что опыт есть.

Кстати, и у Димы Орлова бросок приличный. А Гусев всегда найдёт узенькую щёлочку и отправит в неё шайбу. Да и в КХЛ есть умельцы – Мозякин, Григоренко, Да Коста, Капризов… Также я напрягался, когда на лёд выходил Шипачёв», ─ приводит слова Сорокина «Советский спорт».

В сезоне-2019/2020 голкипер выступал за московский ЦСКА. Сорокин отыграл за «армейцев» 60 матчей в регулярном сезоне, в которых пропустил 54 шайбы, отражая в среднем 93,5% бросков и имея коэффициент надёжности 1,5. В первом раунде серии плей-офф Кубка Гагарина с нижегородским «Торпедо» (4-0) у него было два шат-аута. За четыре игры он пропустил три шайбы. Его процент отражённых бросков составил 96,6%, а коэффициент надёжности — 0,75.