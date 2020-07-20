Шестёркин: слава богу, что Сорокин выбрал НХЛ. Буду встречать его с ковровой дорожкой

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин прокомментировал подписание голкипером Ильёй Сорокиным контракта с «Нью-Йорк Айлендерс».
«Мы с ним очень часто разговаривали по телефону. Я знаю, что у Ильи было много разных мыслей по поводу того, приедет ли он в НХЛ или нет. Слава богу, что он выбрал этот путь. Я этому очень рад. Всегда его поддерживаю. Что ж, теперь буду встречать с ковровой дорожкой. Но победу в каждом матче может одержать только одна команда», ─ приводит слова Шестёркина пресс-служба НХЛ.
В сезоне-2019/2020 Сорокин выступал за московский ЦСКА. Голкипер отыграл за «армейцев» 60 матчей в регулярном сезоне, в которых пропустил 54 шайбы, отражая в среднем 93,5% бросков и имея коэффициент надёжности 1,5. В первом раунде серии плей-офф Кубка Гагарина с нижегородским «Торпедо» (4-0) у него было два шат-аута. За четыре игры он пропустил три шайбы. Его процент отражённых бросков составил 96,6%, а коэффициент надёжности — 0,75.
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