Кросби пропустил тренировку «Питтсбурга» по неизвестной причине

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби пропустил тренировку команды, информирует Yahoo Sports. Главный тренер Майк Салливан, согласно новым правилам лиги, не стал комментировать отсутствие хоккеиста. Напомним, предыдущую тренировку Кросби покинул досрочно.



В настоящее время сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. Недавно «Питтсбург» возобновил тренировки. Регулярный чемпионат в НХЛ решили не доигрывать. Вместо этого сезон возобновится сразу со стадии плей-офф. Из-за досрочного завершения регулярки к плей-офф допустят 24 клуба вместо 16, как это обычно бывает. В розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

Шири: думаю, что Кросби дали отдохнуть. Нет поводов для беспокойства