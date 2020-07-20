Николай Прохоркин подписал двухлетний контракт с «Металлургом»
Нападающий Николай Прохоркин подписал контракт с магнитогорским «Металлургом», информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги в «Твиттере». Соглашение с хоккеистом рассчитано на два года. Напомним, права на Прохоркина перешли «Металлургу» после масштабного обмена с участием петербургского СКА и челябинского «Трактора».
26-летний Прохоркин в прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги провёл 43 матча за «Лос-Анджелес Кингз», записав на свой счёт 14 (4+10) баллов при показателе полезности "-6" и шести минутах штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке 12 минут и 6 секунд за матч.
Ранее Прохоркин в КХЛ также защищал цвета московского ЦСКА и уфимского «Салавата Юлаева».
Ласьков: учитывали желание Прохоркина играть за «Металлург». Это лучшая кандидатура
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