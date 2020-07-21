Салливан – о Малкине: его отношение к делу потрясает

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан оценил игру российского нападающего Евгения Малкина.

«Его отношение к делу потрясает. Он ведет за собой собственным примером. Уровень его самоотдачи в играх и тренировках сейчас заражает всю команду. Это, наверное, показатель его желания играть. Полагаю, что ему нравится наш нынешний коллектив. Ему нравится шанс, который нам представился. Когда у него такой настрой, за ним крайне интересно наблюдать. Думаю, что он будет только становиться лучше с каждым днем занятий и набора формы. Вы и сами знаете, каким доминирующим игроком он может быть», — приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ.

В прошедшем регулярном чемпионате 33-летний Малкин принял участие в 55 матчах, записав на свой счёт 74 (25+49) очка при показателе полезности "+7" и 58 минутах штрафного времени. Российский нападающий проводил на площадке 19 минут 31 секунду за матч.

В настоящее время сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. Недавно «Питтсбург» возобновил тренировки. Регулярный чемпионат в НХЛ решили не доигрывать. Вместо этого сезон возобновится сразу со стадии плей-офф. Из-за досрочного завершения регулярки к плей-офф допустят 24 клуба вместо 16, как это обычно бывает. В розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».