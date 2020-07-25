Бадюков: на бумаге у «Трактора» всё выглядит неплохо, в плей-офф команда должна выходить

Двукратный обладатель Кубка Гагарина эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков прокомментировал селекционную работу челябинского «Трактора».
«Там уже шесть легионеров хорошего уровня, в том числе и вратарь Роман Вилл. Это уже говорит о том, что как минимум в плей-офф «Трактор» должен выходить. Другой вопрос, что кто-то из легионеров периодически травмируется. В прошлом сезоне такое случалось, например, с Томашем Гикой. Поэтому, обойма иностранцев должна быть полной. И, если бюджет позволяет иметь в составе шесть легионеров, то и ожидания от клуба будут больше.
В принципе приход Понтуса Оберга и Лоуренса Пилута придает оптимизм. Другое дело, в прошлом сезоне Ессе Виртанен приходил в качестве статусного защитника, одного из лучших в чемпионате Швеции. Но что-то у него не пошло. Тут всегда есть риск попасть мимо. Однако, в целом пока у «Трактора» всё на бумаге выглядит достаточно неплохо. Заявка на успех сделана. Уверен, что вернувшийся в Челябинск главный тренер Анвар Гатиятулин нацелился на серьёзный результат — на место в первой пятерке Восточной конференции регулярного чемпионата.
Калинин? Думаю, Калинин по контракту и игровому времени находится на уровне легионеров. Универсальный центральный нападающий, способный отыграть в меньшинстве. Рабочий человек, который не чурается играть с травмами. Про него могу сказать только хорошее. В ЦСКА он не так использовался, но там большая ротация. А в «Тракторе» ему дадут играть на ведущих ролях при наличии здоровья. И Серёга на это способен», ─ приводят слова Бадюкова «Известия».
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