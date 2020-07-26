«Вашингтон» представил промо-ролик к старту плей-офф НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» выпустил промо-ролик к возобновлению сезона в Национальной хоккейной лиге. Первый матч после паузы команда Тодда Рирдена проведёт в Торонто 3 августа, в соперниках — «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Посмотреть видео можно в аккаунте «Вашингтона» в «Твиттере».

Отборочные матчи Кубка Стэнли, в которых участвуют 16 команд, соревнующихся в пятиматчевой серии для определения восьми команд (прошедших в плей-офф Кубка Стэнли, обычно называемых отборочным раундом) начнутся в субботу, 1 августа, пятью играми. Тремя — в Торонто: «Каролина» — «Нью-Йорк Рейнджерс», «Флорида» — «Нью-Йорк Айлендерс» и «Монреаль» — «Питтсбург», а также двумя — в Эдмонтоне: «Чикаго» — «Эдмонтон» и «Калгари» — «Виннипег».

Отборочные матчи Кубка Стэнли с участием четырёх лучших команд каждой конференции для определения посева в плей-офф Кубка Стэнли, называемого круговым турниром, начнутся в воскресенье, 2 августа, двумя играми, по одной в каждом городе-центре: «Бостон» — «Филадельфия» (в Торонто) и «Колорадо» — «Сент-Луис» (в Эдмонтоне).