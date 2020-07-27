Кравчук: с наибольшим нетерпением жду серии «Эдмонтон» — «Чикаго»

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук поделился ожиданиями от возобновления сезона в НХЛ.



«С наибольшим нетерпением жду серии «Эдмонтон» — «Чикаго». Канадский клуб — молодой и растущий, «Чикаго» — опытный, но, похоже, уже прошедший свой пик. Думаю, эта серия и покажет первые тенденции.



Вообще молодые после длительной паузы действительно легче вкатываются в сезон и, наверное, быстрее набирают форму. С другой стороны мастерство, которое приходит с опытом, позволяет включиться на максимум в самые ответственные моменты матчей и серий. Посмотрим, кто получит преимущество — опытные и звездные «Вашингтон», «Питтсбург» и «Бостон» или, например, перспективные «Эдмонтон», «Колорадо» или «Калгари», — приводит слова Кравчука Russia-Hockey.

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