Салливан: Раст и Цукер — хорошие игроки, они будут отлично дополнять Малкина

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан поделился мнением о взаимопонимании форварда Евгения Малкина в звене с Брайаном Растом и Джейсоном Цукером.



«Раст и Цукер — это действительно хорошие игроки с отличным катанием. Кроме того, они добросовестно играют на обоих концах площадки. Мы считаем, что они вместе с Джино будут отлично дополнять друг друга, гоняясь за шайбой и отбирая её. Это даст Джино возможность заниматься тем, что получается у него лучше всего. Также они оба способны результативно завершить атаку. Эта тройка провела хороший тренировочный лагерь и начинает находить нужную химию, что нас обнадёживает», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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