Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Салливан: Раст и Цукер — хорошие игроки, они будут отлично дополнять Малкина

Салливан: Раст и Цукер — хорошие игроки, они будут отлично дополнять Малкина
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан поделился мнением о взаимопонимании форварда Евгения Малкина в звене с Брайаном Растом и Джейсоном Цукером.

«Раст и Цукер — это действительно хорошие игроки с отличным катанием. Кроме того, они добросовестно играют на обоих концах площадки. Мы считаем, что они вместе с Джино будут отлично дополнять друг друга, гоняясь за шайбой и отбирая её. Это даст Джино возможность заниматься тем, что получается у него лучше всего. Также они оба способны результативно завершить атаку. Эта тройка провела хороший тренировочный лагерь и начинает находить нужную химию, что нас обнадёживает», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Прайс — о Малкине и Кросби: всегда интересно играть против выдающихся мастеров
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020