Пропустивший сезон Сергей Костицын тренируется с минской «Юностью»

Белорусский нападающий Сергей Костицын тренируется с минской «Юностью». Об этом сообщает пресс-служба клуба на странице в социальной сети «ВКонтакте».

В минувшем сезоне 33-летний Костицын не провёл ни одного матча, в последний раз появившись на льду в КХЛ 20 февраля 2019 года в составе минского «Динамо» в матче с «Витязем». По окончании сезона-2018/19 хоккеист перенёс операцию на колене, после которой продолжает восстановление. В общей сложности Сергей Костицын провёл в КХЛ 361 матч, в котором забросил 57 шайб и сделал 120 результативных передач при показателе полезности «+8».

Напомним, начало регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) запланировано на 2 сентября.

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