Пашков: профессия тренера в российском хоккее стала самой тяжёлой и неблагодарной

Олимпийский чемпион Александр Пашков рассказал о роли тренеров в российском хоккее, а также поделился мнением о наставнике ЦСКА Игоре Никитине.
«Профессия тренера в российском хоккее стала самой тяжёлой, а иногда и самой неблагодарной, ответственность — огромная, полномочий не всегда много. Поэтому с любым тренерским прогнозом всегда рискуешь — слишком много сопутствующих показателей.
Могу сказать, что жёсткий потолок зарплат пошёл лиге на пользу. Если раньше тренеры делились на две касты, кто-то боролся за золото, кто-то — за выживание, то теперь возможности многих штабов стали примерно равными. Это радует.
Никитин заслужил уважение «армейскими» победами, но всё же именно предстоящий сезон покажет его истинную цену как специалиста. Всё-таки в последние два сезона в кадровом плане ЦСКА был явным лидером КХЛ и опережал на половину корпуса даже СКА. В такой ситуации чемпионский результат «армейцев» Москвы воспринимался как должное. Но после введения потолка зарплат ЦСКА уже один из равных — СКА, «Динамо» и, видимо, «Спартак» с «Локомотивом» совсем рядом. И теперь мы увидим истинный уровень именно тренерской работы. В этом одна из интриг предстоящего чемпионата», ─ приводит слова Пашкова Russia-Hockey.Ru.
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