Житник — об уходе Гончара из «Питтсбурга»: за громкие поражения всегда приходится отвечать

Олимпийский чемпион по хоккею Алексей Житник прокомментировал решение «Питтсбург Пингвинз» не продлевать контракты с ассистентами главного тренера Сергеем Гончаром, Жаком Мартеном и Марком Рекки.
«За громкие поражения всегда приходится отвечать. И всегда легче убрать тренеров, чем обменять суперзвёзд уровня Кросби. Так что «Питтсбург» пошёл простым путём. Правильным ли, будущее покажет. В американских СМИ много статей о том, что династия «Питтсбурга» осталась в прошлом десятилетии. Но, уверен, у Кросби и Малкина другое мнение, потенциал у суперсвязки центральных остаётся.
Что подвело «Пингвинов»? Сегодня в хоккее очень многое зависит от вратаря, с этой линией у «Пингвинов» проблемы. Может, в своё время не нужно было отдавать в «Вегас» Флёри», — приводит слова Житника Russia-Hockey.ru.
- 13 августа 2020
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