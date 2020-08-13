Овечкин: уверен, с Бекстрёмом всё будет в порядке. Он крепкий парень

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поддержал партнёра по звену Никласа Бекстрёма после игры с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:4, 0:1).

«Все, естественно, знают, насколько хорош Бекстрём. Он крепкий парень, уверен, с ним всё будет в порядке. У нас есть один день перед вторым матчем, посмотрим, как он будет себя чувствовать», – цитирует Овечкина пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Шведский форвард получил травму после силового приёма Ли и досрочно завершил встречу по окончании первого периода. По словам главного тренера «Кэпиталз», состояние Никласа в настоящее время только оценивается, информация по степени тяжести повреждения отсутствует. За Бекстрёма на льду заступился Том Уилсон, который вызвал Ли на бой.