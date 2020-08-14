Патрик Кейн вышел на третье место в истории «Чикаго» по очкам в плей-офф НХЛ

Прошёл второй матч серии первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча состоялась в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой «Вегаса» со счётом 4:3. Счёт в серии стал 2-0 в пользу команды Питера Дебура.

Одним из самых заметных игроков матча был форвард «Чикаго» Патрик Кейн, оформивший ассистентский хет-трик. Благодаря этому американский нападающий вышел на третье место в истории «Чикаго» по очкам в плей-офф НХЛ. В активе Патрика стало 130 очков, и он обошёл Бобби Халла (129).

Первое место занимает Стэн Микита (150), а на втором месте располагается Денис Савар (145). Из перечисленных хоккеистов только Кейн продолжает карьеру.