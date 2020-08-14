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Новичок «Торпедо» Крис Уайдман в ближайшее время прибудет в Нижний Новгород

Новичок «Торпедо» Крис Уайдман в ближайшее время прибудет в Нижний Новгород
Хоккей / КХЛ 0

Защитник Крис Уайдман в ночь с 14 на 15 августа прибудет в Нижний Новгород, чтобы подписать контракт с «Торпедо». Об этом сообщает Metaratings.

Прошедший сезон 30-летний Уайдман провёл в Американской хоккейной лиге, выступая за фарм-клуб «Сан-Диего». В 53 матчах американский защитник записал на свой счёт 31 (9+22) балл при показателе полезности "+1" и 73 минутах штрафного времени.

В Нациоанльной хоккейной лиге Уайдман провёл 181 матч, заработав 45 (16+29) баллов при показателе полезности "+4" и 104 минутах штрафа. Защитник выступал за «Оттаву Сенаторз», «Эдмонтон Ойлерз» и «Флориду Пантерз».

Минувший сезон КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса. Новый чемпионат должен стартовать 2 сентября.

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