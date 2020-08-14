«Витязь» подписал пробный контракт с форвардом Дмитрием Лугиным

Подольский «Витязь» подписал пробный контракт с нападающим Дмитрием Лугиным, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги в «Твиттере». Ранее хоккеист не прошёл просмотр в китайском «Куньлунь Ред Стар».

Минувший сезон 30-летний форвард провёл в «Сочи», в который перешёл ещё в декабре 2017 года. Всего в регулярном чемпионате сезона-2019/2020 Лугин принял участие в 59 матчах, записав на свой счёт 15 (6+9) баллов при показателе полезности «-13» и 30 минутах штрафного времени.

Ранее хоккеист защищал цвета «Амура», «Адмирала» и «Локомотива». Всего в КХЛ провёл 471 матч и набрал 155 (74+81) очков. Сезон-2014/2015 оказался для Лугина самым успешным. В 60 матчах регулярного чемпионата он забил 11 голов и отдал 17 результативных передач.