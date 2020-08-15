Беднар: понимали, что «Аризона» будет серьёзно настроена. Они сыграли очень хорошо
Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар прокомментировал победу во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Аризоной Койотс» (3:2).
«Понимали, что они будут серьёзно настроены. Достаточно было почитать комментарии их тренера и игроков, что они чувствовали после первой встречи. Они сыграли жёстко и очень хорошо. Нам пришлось намного труднее в обороне. Хотя нам так и не удалось показать свой хоккей на продолжительном отрезке матча. Если хотим завтра выиграть, надо быть лучше», – приводит слова Беднара пресс-служба лиги.
После этого матча счёт в серии стал 2-0 в пользу «Эвеланш». Третья встреча серии «Колорадо» — «Аризона» состоится сегодня, 15 августа. Начало — в 22:00 мск.
Токкет: «Аризона» не добилась результата, но мне понравилась наша игра. Мы не отбивались
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