Беднар: понимали, что «Аризона» будет серьёзно настроена. Они сыграли очень хорошо

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар прокомментировал победу во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Аризоной Койотс» (3:2).

«Понимали, что они будут серьёзно настроены. Достаточно было почитать комментарии их тренера и игроков, что они чувствовали после первой встречи. Они сыграли жёстко и очень хорошо. Нам пришлось намного труднее в обороне. Хотя нам так и не удалось показать свой хоккей на продолжительном отрезке матча. Если хотим завтра выиграть, надо быть лучше», – приводит слова Беднара пресс-служба лиги.

После этого матча счёт в серии стал 2-0 в пользу «Эвеланш». Третья встреча серии «Колорадо» — «Аризона» состоится сегодня, 15 августа. Начало — в 22:00 мск.