Беруби – о серии с «Ванкувером»: у «Сент-Луиса» есть беспокойство относительно всего

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Беруби прокомментировал проигрыш во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Ванкувер Кэнакс» (3:4 ОТ).

«15 пропущенных голов Биннингтона в последних трёх матчах? Беспокойство есть относительно всего. Слишком много пропущенных голов в целом. Это вина не только вратаря, но и всей команды», – приводит слова Беруби пресс-служба лиги.

Счёт в первом периоде открыл «Ванкувер» — отличился Бо Хорват, а Таннер Пирсон во втором удвоил преимущество «Кэнакс». Райан О'Райли на 39-й минуте сократил разрыв, на Элиас Петерссон на 46-й минуте сделал счёт 3:1 в пользу «Ванкувера». В третьем периоде «Сент-Луис» сравнял счёт — забили Самуэль Бле и Дэвид Перрон. Точку в матче в овертайме поставил Бо Хорват: 4:3 в пользу «Ванкувера» и 2-0 в серии.