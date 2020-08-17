Кожевников: в ФХР думают не о сиюминутном результате, а о развитии хоккея

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал слова главы штаба сборной Романа Ротенберга о цели победить на ОИ-2022 в Пекине.

«Исходя из интервью вице-президента ФХР Романа Ротенберга, можно сказать, что и на предстоящей Олимпиаде перед нашей командой будет стоять максимальная задача. То, что в ФХР уделяют огромное внимание подготовке резерва, не может не радовать. Начала приносить свои плоды разработанная программа «Красная машина», видно, что в ФХР думают не о сиюминутном результате, а о масштабности развития хоккея.

Главная цель – выиграть золотые медали на Олимпиаде через полтора года. Под это строится план подготовки, есть постоянный контакт с нашими ребятами, выступающими в НХЛ. Это очень хорошо, ведь в 90-е на чемпионатах мира за сборную России выступали лишь несколько игроков НХЛ, в то время как выступающих там россиян можно было набрать на две сильные сборные. Нынешний уровень работы намного выше по сравнению с тем, что был пять-шесть лет назад», – сказал Кожевников «Чемпионату».